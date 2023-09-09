Сел на измену: Малахова застукали с блондинкой в самолете

Сел на измену: Малахова застукали с блондинкой в самолете
Фото: соцсети
Ведущий приятно проводил время

Слухи о том, что в отношениях Андрея Малахова с супругой не все гладко ходят довольно давно. Пара редко появляется на публике вместе, из-за чего люди поговаривают, что в отношениях между ними наметился разлад. Журналист домыслы не комментирует – свою личную жизнь он старается лишний раз не афишировать.

Однако недавно Малахова застукали в самолете рядом с другой женщиной. Он сидел с ней в бизнес-классе самолета, попивая горячительные напитки. В эффектной блондинке можно было узнать эксперта по этикету Татьяну Полякову. Снимок опубликовал на своей странице в соцсетях Стас Садальский.

Фото: соцсети

Под публикацией артист оставил неоднозначное сообщение, что Малахов "сел на измену". 

"Для измены должна была быть причина, которая подтачивает отношения изнутри, и нужно ее решить", – подписал он кадр.

Также он посоветовал телеведущему обсудить все с супругой и раскрыть карты, поскольку иначе исправить проблему в отношениях не получится.

Несмотря на прозрачные намеки, сообщение Садальского, скорее всего, носит юмористический характер. Он также опубликовал совместное фото с Малаховым, Поляковой и актрисой Ольгой Богдановой, на котором они радостно позируют в салоне самолета.

Фото: соцсети

Ранее журналист Кушанашвили заявил, что знает причину облысения Малахова. По его словам, дело в очень тяжелой болезни, от которой ведущий проходил специальную терапию.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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