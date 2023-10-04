8,5 лет тюрьмы: устроившая скандал на Первом Овсянникова получила по заслугам

8,5 лет тюрьмы: устроившая скандал на Первом Овсянникова получила по заслугам
Марина Овсянникова. Фото: Annette Riedl/dpa/www.globallookpress.com
Провокаторшу-"пацифистку" приговорили к заключению

История бывшей работницы Первого канала Марины Овсянниковой прогремела на весь мир. Возрастная блондинка выскочила с пацифистским плакатом во время новостного выпуска. Сегодня, 4 октября, стало известно, что журналистку решили наказать по заслугам.

Так, Басманный суд российской столицы принял решение заочно приговорить провокаторшу к 8,5 годам лишения свободы. Такую информацию публикует телеканал "360". Сообщается, что бывшую работницу "первой кнопки" осудили за распространение фейковой информации о российской армии.

По решению суда Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. Также скандалистке запрещено администрировать информационные ресурсы на протяжении четырех лет после завершения отбывания срока.

Судебные разбирательства начались после пикета Марины, который она устроила на набережной в Москве. По версии прокуратуры, журналистка пыталась "нарастить социальную напряженность" в стране. Изначально дамочку отправили под домашний арест, однако она сбежала. Сейчас, по имеющейся информации, Марина скрывается в Европе.

К слову, недавно Овсянникова выступила с резкой речью о России.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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