8,5 лет тюрьмы: устроившая скандал на Первом Овсянникова получила по заслугам

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История бывшей работницы Первого канала Марины Овсянниковой прогремела на весь мир. Возрастная блондинка выскочила с пацифистским плакатом во время новостного выпуска. Сегодня, 4 октября, стало известно, что журналистку решили наказать по заслугам.
Так, Басманный суд российской столицы принял решение заочно приговорить провокаторшу к 8,5 годам лишения свободы. Такую информацию публикует телеканал "360". Сообщается, что бывшую работницу "первой кнопки" осудили за распространение фейковой информации о российской армии.
По решению суда Овсянникову приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. Также скандалистке запрещено администрировать информационные ресурсы на протяжении четырех лет после завершения отбывания срока.
Судебные разбирательства начались после пикета Марины, который она устроила на набережной в Москве. По версии прокуратуры, журналистка пыталась "нарастить социальную напряженность" в стране. Изначально дамочку отправили под домашний арест, однако она сбежала. Сейчас, по имеющейся информации, Марина скрывается в Европе.
К слову, недавно Овсянникова выступила с резкой речью о России.
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