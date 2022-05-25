Журналистка Овсянникова выступила с резкой речью о России в Европе

Журналистка Овсянникова выступила с резкой речью о России в Европе
Кадр YouTube.com
Слова россиянки встретили аплодисментами

Мария Овсянникова получила премию Вацлава Гавела в области прав человека. Награждение прошло в Норвегии во время серии конференций, которые проводит правозащитная организация Human Rights Foundation. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Журналистка заявила, что события в России сейчас напоминают ей о рассказе Оруэлла "1984". Политический режим, по ее словам, стал тоталитарным, а людей "сажают в тюрьму за слова против военной операции". Она сказала, что президент этой страны является "военным преступником". 

По ее мнению, все независимые медиа за последние 20 лет были уничтожены. Овсянникова уверяет, что телевидение в России воспитывает ненависть к Украине, США и Западной Европе. 

Экс-редактор "Первого канала" заявила, что события фераля 2022 года стали для нее шоком, а после ее акции в прямом эфире члены ее семьи сказали, что она похоронила их будущее. При этом она отметила, что дети не спросили, почему она это сделала. 

Ранее аналогичную премию получили белорусская оппозиционерка Мария Колесникова и россиянка Людмила Алексеева.

Источник: Осторожно, новости
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей