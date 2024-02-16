Путин надеется, что повышение ключевой ставки является временной мерой

Глава прокомментировал недавнее решение ЦБ РФ

Президент Владимир Путин во время визита в Челябинск провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ. Глава страны прокомментировал решение Центробанка страны оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%.

Впервые с июня регулятор во время заседания отказался от меры по увеличению размера клюевой ставки. При этом в ЦБ отметили, что возвращение к прежним показателям в 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий.

"Я надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей. Тех, которые мыперед собой ставим – и правительство, и Центральный банк", – подчеркнул лидер.

При текущих условиях нужны точечные меры и особые механизмы поддержки промышленности, указал Путин. По его словам, необходимые решения уже подготовленны.

Глава России отметил, что в условиях внешнего давления удалось наладить новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроить надежные связи с заинтересованными партнерами. Он указал, что предприятия смогли привлечь нужные кадры, технологии и направили свое внимание на сегменты рынка, где до этого доминировали западные производители.

Ранее Европейская комиссия обвинила Владимира Путина во лжи во время интервью Карлсону.