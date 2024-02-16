Путин надеется, что повышение ключевой ставки является временной мерой

Путин сделал важное заявление для россиян
Владимир Путин. Кадр "СМОТРИ"
Глава прокомментировал недавнее решение ЦБ РФ

Президент Владимир Путин во время визита в Челябинск провел совещание по поддержке инвестиционных проектов в промышленности РФ. Глава страны прокомментировал решение Центробанка страны оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 16%. 

Впервые с июня регулятор во время заседания отказался от меры по увеличению размера клюевой ставки. При этом в ЦБ отметили, что возвращение к прежним показателям в 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий.

"Я надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей. Тех, которые мыперед собой ставим – и правительство, и Центральный банк", – подчеркнул лидер.

При текущих условиях нужны точечные меры и особые механизмы поддержки промышленности, указал Путин. По его словам, необходимые решения уже подготовленны. 

Глава России отметил, что в условиях внешнего давления удалось наладить новые каналы поставок сырья и компонентов, выстроить надежные связи с заинтересованными партнерами. Он указал, что предприятия смогли привлечь нужные кадры, технологии и направили свое внимание на сегменты рынка, где до этого доминировали западные производители. 

Ранее Европейская комиссия обвинила Владимира Путина во лжи во время интервью Карлсону.

Источник: Telegram
По теме

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Генерал ВСУ сделал заявление о катастрофе в Авдеевке

Киев нашел способ сгладить углы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей