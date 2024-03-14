Shot сообщил о новой попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую область

Украинская ДРГ бросилась на прорыв к границе России - Shot
Фото: www.unsplash.com
Диверсанты снова пытаются проникнуть в нашу страну

Сегодня, 14 марта, стало известно о новой попытке незалежных диверсантов прорваться на территорию нашей страны. Такая информация размещена в Telegram-каналах Mash и Shot.

По имеющейся информации, доблестные российские военные бьются с украинским противником в районе поселка Сподарюшино. Окраина этого поселения расположена буквально в нескольких сотнях метров от рубежей с украинским государством.

Источники сообщают, что российские военные уже уничтожили 12 членов диверсионно-разведывательной группы. Также были превращены в пепел две боевые машины американского производства Bradley. Диверсанты стараются всеми силами прорваться на территорию нашей страны.

Эксперты отмечают, что такие действия могут быть связаны с предстоящими выборами президента России – противник тщетно пытается запугать граждан нашей страны и лелеет надежду дестабилизировать ситуацию в РФ.

Как известно, несколько дней назад, 12 марта, украинские головорезы предприняли провальную попытку попасть на земли Курской и Белгородской областей. Российские военные быстро разобрались с диверсантами, нападение противника было отбито.

К слову, ранее стало известно, что украинские военные запланировали силовой захват Верховной рады в Киеве.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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