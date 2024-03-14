Положение ВСУ ухудшается

Российские военные продолжают держать инициативу на полях проведения специальной операции по демилитаризации киевского режима. В последнее время западные кураторы оказывают все меньше поддержки Украине. Вооруженные силы Незалежной испытают снарядный голод и нуждаются в вооружении, однако Вашингтон пока не готов оказывать серьезную помощь Киеву. В США сообщили плохие новости украинским властям.



Американские аналитики высказались по поводу смехотворного решения вашингтонской администрации выделить киевскому режиму новый пакет помощи в виде крайне скромной суммы в размере 300 миллионов долларов. Специалисты со ссылкой на советника по нацбезопасности президента США Джейка Салливана отмечают, что этих средств хватит на очень короткий период времени. Подобная помощь в разрезе колоссальных трат украинской армии является каплей в море и больше похожа на насмешку.



Такого же мнения придерживаются представители украинских элит. Так, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан подчеркнул, что этой суммы хватит совсем ненадолго.

"Это суммы, которые тратятся за считанные недели", – заявил он.

Аналитики отмечают, что украинская армия остро нуждается в боеприпасах и новой военной технике, однако обещанные 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев висят на согласовании и вряд ли будут переданы киевскому режиму в ближайшее время. Такое положение дел может привести к новым потерям территорий, отмечают американские специалисты.



К слову, ранее стало известно о попытке украинских боевиков прорваться на территорию Российской Федерации.

