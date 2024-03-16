Что происходит в Белгороде: в городе снова раздались взрывы

Украинцы продолжают обстреливать регион

Очевидцы сообщили, что в Белгороде раздались звуки взрывов. Ранее власти региона предупредили местных жителей о ракетной опасности и попросили укрыться в безопасном месте.

Утверждается, что город снова оказался под ударом украинской РСЗО. До этого украинцы сообщали, что намереваются нанести новую атаку по Белгороду в 17:00. Минобороны РФ подтвердило информацию, что над Белгородской областью уничтожили 15 реактивных снарядов украинской армии.

На протяжении всего 16 марта ВСУ вели массированный обстрел региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire. Также в регионе было перехвачено несколько беспилотников. После утреннего удара скончалось два мирных жителя, а еще трое получили ранения различной степени тяжести. Разрушения были выявлены в 22 многоквартирных домах и более чем в 100 квартирах, одном частном домовладении. Повреждено более 60 автомобилей.

На фоне атак в Белгороде ограничили работу учебных заведений, торговых центров. По неподтвержденной информации, российским войскам уже удалось уничтожить РСЗО, из которой вели обстрел города.

Накануне выборов украинцы предпринимали попытку проникнуть в Белгородскую область с помощью диверсионной группы – атаку удалось отбить российским подразделениям.