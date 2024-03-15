Зеленский пообещал новые удары по России

Киев готов к новым провокациям

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая после провальных диверсий с попытками проникновения боевиков на приграничные российские регионы, завершившимися потерями свыше 2,4 тыс. военнослужащих ВСУ, анонсировал новые удары по Российской Федерации. Президент Украины также уточнил, что Киев намерен активно применять дальнобойные БПЛА.

В социальных сетях Зеленский заявил, что украинская разведка смогла определить "самые уязвимые места" в тылу противника. Киев же намерен наносить удары там, где последствия причинят России наибольший урон.

"И будем наносить", – пообещал Зеленский.

Глава государства уточнил, что обсудил планы с главнокомандующим украинскими вооруженными силами Александром Сырским, которые касались применения ударных БПЛА с дальним радиусом действия. В частности, ВСУ нацелены на атаку по российской логистике.

Так, Зеленский поручил правительству и украинскому ВПК расширить производство дронов, а также повысить их дальнобойность с мощностью.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с Совбезом высказался о диверсиях противника, заявив, что никто и ничто не запугает российский народ. Цель провокаций, преследуемых Киевом, уверен глава РФ – отвлечь украинское население от проблем на фронте.