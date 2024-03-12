WP: раскол в коалиции европейских союзников Украины радует Путина

Радует Путина: в США указали на серьезный промах Европы
Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ситуация заметно изменилась

Еще относительно недавно западные страны выступали в едином ключе и обещали, во чтобы то ни стало, оказывать поддержку киевскому режиму. Однако, с течением времени оказалось понятно, что у Украины практически нет шансов на победу. Это привело к заметным волнениям в Европе. В США считают появившиеся разногласия серьезным промахом Евросоюза, который играет на руку Москве.

Своим мнением поделились аналитики авторитетного американского издания Washington Post. Журналисты обратили внимание, что в коалиции союзников произошел заметный раскол по теме дальнейшей финансовой и военной помощи киевскому режиму. Как известно, огромные траты на Незалежную сильно бьют по бюджетам европейских стран и вызывают недовольство у местных жителей.

Разные позиции европейских лидеров привели к тому, что разногласия по важным вопросам вышли в публичную плоскость. Политики начали в открытую спорить. Что только стоят заявления Парижа о готовности ввести войска на Украину – многие в Европе осудили инициативу. Американские журналисты отметили, что такая ситуация является благоприятной для России и нашего президента Владимира Путина.

"Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров", – указано в материале.

К слову, ранее стало известно об атаке украинских диверсантов на два региона России.

Источник: Washington Post ✓ Надежный источник
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