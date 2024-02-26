Каждый шаг нашего президента под пристальным вниманием

Конфликт, продолжающийся на территории украинского государства, заметно надоел даже самим западным кураторам киевского режима, которые во многом были инициаторами доведения ситуации до боевых столкновений. В США отметили, что глава нашей страны Владимир Путин сделал "удачную ставку" на усталось коллективного Запада от украинского конфликта.



С таким заявлением выступил бывший руководитель российского отдела Центрального разведывательного управления США Стивен Холл. Опытный эксперт обратил внимание на то, что в течение последних недель провалы украинской армии становятся все более очевидными. В частности, речь идет об освобождении от незалежных вояк многострадальной Авдеевки.



Американский специалист уверен, что Владимир Путин сделал "верную ставку" на то, что Западу в конце-концов надоест поддерживать киевский режим, который давно не демонстрирует каких-либо успехов на фронте. Вместе с тем, американец выступил с призывом к западному сообществу доказать Владимиру Путину, что он "не прав", и США с Европой готовы поддерживать Украину до конца.



К слову, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок позволила себе дерзкое заявление в адрес Путина. Некоторые политики стараются усугубить ситуацию.

