Глава МИД Германии потребовала оказать давление на Путина из-за Украины

Бербок дерзко высказалась о Путине в Одессе
Владимир Путин. Фото: Sergey Elagin/Business Online/www.globallookpress.com
Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Положение дел на международной арене оставляет желать лучшего. В то же время западные политики продолжают прикладывать усилия для того, чтобы еще больше обострить ситуацию. Так, весьма дерзкое заявление в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина позволила себе руководительница немецкого МИД Анналена Бербок.

Государственный деятель прибыла с визитом на Украину. Политик посетила Одессу. Во время своего выступления в этом городе немка призвала международное сообщество усилить давление на Россию и Владимира Путина.

Свое воинственное заявление Бербок объяснила тем, что Москва якобы выступает против урегулирования конфликта, продолжающегося на территории украинского государства. Политик требует надавить на Путина и продолжить поддерживать Украину.

Впрочем, наша страна – не единственный "враг" просвещенного Запада. Бербок также потребовала оказать давление на Китайскую Народную Республику, Иран и Северную Корею.

К слову, ранее глава России Владимир Путин отреагировал на вопиющее оскорбление в его адрес со стороны президента США Джо Байдена.

Источник: ZDF ✓ Надежный источник
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