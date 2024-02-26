Некоторые политики стараются усугубить ситуацию

Положение дел на международной арене оставляет желать лучшего. В то же время западные политики продолжают прикладывать усилия для того, чтобы еще больше обострить ситуацию. Так, весьма дерзкое заявление в адрес российского главнокомандующего Владимира Путина позволила себе руководительница немецкого МИД Анналена Бербок.



Государственный деятель прибыла с визитом на Украину. Политик посетила Одессу. Во время своего выступления в этом городе немка призвала международное сообщество усилить давление на Россию и Владимира Путина.



Свое воинственное заявление Бербок объяснила тем, что Москва якобы выступает против урегулирования конфликта, продолжающегося на территории украинского государства. Политик требует надавить на Путина и продолжить поддерживать Украину.



Впрочем, наша страна – не единственный "враг" просвещенного Запада. Бербок также потребовала оказать давление на Китайскую Народную Республику, Иран и Северную Корею.



К слову, ранее глава России Владимир Путин отреагировал на вопиющее оскорбление в его адрес со стороны президента США Джо Байдена.

