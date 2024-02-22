Путин ответил на дерзкое оскорбление Байдена в свой адрес

Глава США совсем забыл о нормах

В прессе продолжают активно обсуждать скандальное высказывание лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в адрес нашего президента Владимира Путина. Комментарий по поводу резонансного события дал и сам главнокомандующий Российской Федерации.



Ранее руководитель Белого дома на закрытом мероприятии, которое состоялось в рамках предвыборной гонки за пост главы США в Сан-Франциско, отнес президента России к категории "сумасшедших сукиных детей", которые якобы представляют опасность для всего остального мира. Разумеется, подобного рода заявления в адрес президента суверенного государства недопустимы. Однако нормы поведения в приличном обществе не особо интересуют западных политиков.



Владимир Владимирович дал свой комментарий по поводу произошедшего. Президент России подчеркнул, что прозвучавшее в его адрес хамское заявление в очередной раз доказывает, что Джо Байден более предпочтителен для России в качестве руководителя США. Российский лидер был лаконичен и не стал опускаться до более детального обсуждения вопиющего оскорбления со стороны главы Америки.



К слову, ранее эксперт объяснил, почему Путин предпочел бы видеть Байдена на посту президента США, а не Дональда Трампа. Преподаватель МГИМО Алексей Зудин рассказал, почему Байден выгоден Кремлю.

