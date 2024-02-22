Байден публично обозвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном"

Байден публично обозвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном"
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Хамская фраза главы Соединенных Штатов привлекла журналистов

Американский лидер Джо Байден позволил себе крайне грубые высказывания в адрес президента Российской Федерации.

Выступая на закрытом мероприятии, которое проходило в рамках предвыборной гонки в Сан-Франциско, глава Соединенных Штатов в весьма грубой форме отозвался о Путине, которого причислил к главным виновникам беспокойства Запада по поводу ядерной войны.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как Путин. Мы переживаем из-за ядерного конфликта", – высказался президент США.

После мгновенного проявления популизма Байден, тем не менее, заявил, что на повестке у Белого дома стоит климатическая проблема – она, со слов президента США, является куда более острой для всего населения земного шара, чем возможность ядерного конфликта.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", ранее Байден открыто называл президента России "убийцей", не считая остальных нелестных слов, которые применял в отношении Путина – особенно на встречах с западными союзниками или в комментариях для журналистов в Белом доме. Впрочем, глава РФ реагирует на такие выпады весьма сдержанно.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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