В Вашингтоне объяснили слова Байдена о Путине угрозами нацбезопасности США

Белый дом нашел удивительную отговорку для оскорбления Байдена в адрес Путина
Джо Байден. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американцы продемонстрировали мастерство изворотливости

В информационном пространстве продолжают активно обсуждать очередную вопиющую выходку со стороны американского лидера Джо Байдена. Глава Соединенных Штатов Америки позволил себе опуститься до грязного ругательства в адрес президента Российской Федерации. Впрочем, в Вашингтоне уже придумали, как оправдать невероятное хамство своего лидера.

Некоторое время назад руководитель вашингтонской администрации публично отнес нашего главнокомандующего к категории "сумасшедших сукиных детей". Разумеется, подобного рода высказывания в адрес главы суверенного государства недопустимы и нарушают все нормы международной дипломатии.

Однако в Белом доме в очередной раз попытались сделать хорошее лицо при плохой игре. Они придумали, как вывернуться. Координатор администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, не моргнув глазом, объявил, что хамские слова Байдена объясняются некими "угрозами нацбезопасности", которые якобы исходят от нашей страны.

Кирби заявил, что подобные слова со стороны Байдена говорят о том, что он "сфокусировался" на угрозах и вызовах, которые идут лично от Владимира Владимировича и всей страны. Американец выразил недовольство по поводу дружеских отношений России и Ирана, ситуации на Украине и якобы планов Москвы отправить в космос противоспутниковое оружие.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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