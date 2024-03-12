Карлсон признался, что не стал давать Путину вопрос об чернокожих сотрудниках

Карлсон назвал единственный вопрос, который побоялся задать Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий не хотел произвести на лидера плохое впечатление

Американский журналист Такер Карлсон признался, что на интервью с Владимиром Путиным планировал поинтересоваться, почему в Кремле не работают чернокожие сотрудники. Этот вопрос ведущий хотел задать одним из первых, но в последний момент от идеи отказался.

Карслон вспомнил, что придумал все вместе со своими продюссерами и перспектива такого разговора с главой России заставила его хохотать. Он понимал, что тема имеет свои социо-культурные особенности, но в текущем контексте его бы поняли неправильно. Поэтому начинать беседу со слишком вызывающей шутки журналист не стал.

"Он (Владимир Путин) наверно бы подумал: этот парень чокнутый", – смеясь, рассказал Такер Карлсон.

В итоге американец решил, что не стоит начинать настолько серьезную беседу с любой шутки или игривого заявления, чтобы не производить плохое впечатление на Владимира Путина.

Интервью главы России с американским журналистом вышло в начале февраля и вызвало широкий общественный резонанс. Ранее президент рассказал, зачем так долго говорит на историческую тему во время беседы.

Источник: Telegram
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