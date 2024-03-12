Положение Киева оставляет желать лучшего

Ожесточенные бои на территории украинского государства продолжаются. Череда провалов Киева привела к тому, что западные кураторы всерьез задумались о целесообразности продолжения поддержки Вооруженных сил Незалежной. Тем временем, российские войска не прекращают громить противника. В США сделали заявление по поводу одного удара России, который фактически обескровил украинскую армию.



Как отмечают американские аналитики, колоссальный урон Киеву нанесло массовое уничтожение ракетных комплексов Patriot. Такие установки были ликвидированы на территории Донецкой народной республики. На фоне того, что США решили существенно ограничить поддержку Киева, рассчитывать на пополнение рядов ЗРК не приходится.



Американские аналитики напомнили, что вашингтонская администрация взяла своего рода паузу в вопросах поставок вооружения Украине до конца декабря. Таким образом, незалежные вояки остались без ресурсов и фактически обречены на поражение.



Также отмечается, что Соединенные Штаты Америки сами испытывают дефицит зенитно-ракетных комплексов после того, как в конце прошлого года были атакованы военные базы США на Ближнем Востоке.



К слову, ранее в США указали на серьезный промах Европы, который очень порадовал Москву.

