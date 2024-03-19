GT: Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России

В Китае объяснили смысл нового обращения Си к Путину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Pressgloballookpress.com
В России произошло важное событие

Вчера, 18 марта, стало известно, что действующий российский лидер Владимир Путин переизбран на новый срок. Наш президент лидировал в голосовании с колоссальным отрывом. На этом фоне руководители многих стран обратились к президенту. В Китайской Народной Республике дали разъяснения по поводу обращения лидера КНР Си Цзиньпина.

Так, в местной государственной газете появилась статья, где подчеркивается, что поздравление со стороны главы Поднебесной в адрес Владимира Путина говорит о том, что Пекин убежден в стабильности России, и в том, что страна продолжит дальше развиваться. Кроме того, Си Цзиньпин, один из первых поздравивший Владимира Путина, таким образом продемонстрировал, что Пекин заинтересован в укреплении и так тесных связей с Москвой.

Си Цзиньпин в своем поздравлении подчеркнул, что под твердой рукой Владимира Владимировича наша страна сумеет добиться еще больших успехов. Также китайский лидер отметил, что Пекин очень ценит дружеские отношения с Москвой и намерен углубить сотрудничество во всех сферах.

Ранее стало известно, как руководители других государств отреагировали на переизбрание Владимира Путина. Как и следовало ожидать, на Западе не очень рады, что у руля страны останется сильнейший лидер современности.

Источник: Global Times ✓ Надежный источник
По теме

Лолита ответила Собчак на приглашение "зайти в ту дверь"

Знаменитости устроили некий флэшмоб

Как мировые лидеры отреагировали на победу Путина

После обработки 99,75% бюллетеней действующий президент набрал 87,29% голосов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей