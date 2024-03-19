GT: Си Цзиньпин показал уверенность КНР в стабильности России

В России произошло важное событие

Вчера, 18 марта, стало известно, что действующий российский лидер Владимир Путин переизбран на новый срок. Наш президент лидировал в голосовании с колоссальным отрывом. На этом фоне руководители многих стран обратились к президенту. В Китайской Народной Республике дали разъяснения по поводу обращения лидера КНР Си Цзиньпина.



Так, в местной государственной газете появилась статья, где подчеркивается, что поздравление со стороны главы Поднебесной в адрес Владимира Путина говорит о том, что Пекин убежден в стабильности России, и в том, что страна продолжит дальше развиваться. Кроме того, Си Цзиньпин, один из первых поздравивший Владимира Путина, таким образом продемонстрировал, что Пекин заинтересован в укреплении и так тесных связей с Москвой.

Си Цзиньпин в своем поздравлении подчеркнул, что под твердой рукой Владимира Владимировича наша страна сумеет добиться еще больших успехов. Также китайский лидер отметил, что Пекин очень ценит дружеские отношения с Москвой и намерен углубить сотрудничество во всех сферах.

Ранее стало известно, как руководители других государств отреагировали на переизбрание Владимира Путина. Как и следовало ожидать, на Западе не очень рады, что у руля страны останется сильнейший лидер современности.