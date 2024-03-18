Захарова подняла на смех попытки МИД Германии публично унизить Путина

В Москве указали на "фобию", которой страдает министерство иностранных дел ФРГ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила коллег в Германии в провалах памяти и фобии – из-за того, что внешнеполитическое ведомство ФРГ отказалось от указания должности президента России Владимира Путина в официальных документах.

Ранее в МИД Германии заявили, что после проведения президентских выборов в России ведомство будет ограничиваться лишь написанием фамилии действующего главы РФ – без точного указания занимаемой им должности.

Однако, обращают внимание российские журналисты, еще в феврале 2024 года пресс-служба МИД Германии писала в ответ за запрос медиа "президент Путин". На официальном портале германского ведомства Путин также обозначен как глава государства и президент Российской Федерации.

Захарова в ответ призвала вызвать по адресу немецкого МИД бригаду медиков, чтобы те вылечили "провалы в памяти и острые фобии" у коллег.

Захарова также вспомнила написавшего "Книгу Джунглей" Киплинга, указав, что звери в произведении английского писателя смертельно опасались огня, которому пытались придумать сотни имен.

А ранее мы рассказывали, как мир отреагировал на победу Путина в президентских выборах.