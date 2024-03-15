Захарова заявила, что Румыния хочет исправить экономическое положение за счет РФ

Дипломат жестко поставила страну на место

Недавнее требование европейских властей к России вернуть Румынии золотые запасы вызвало широкий резонанс в обществе. С жестким комментарием по поводу происходящего выступила официальный представитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова. Дипломат четко расставила все по полочкам и напомнила Румынии о ее "грехах".



Захарова справедливо отметила, что Евросоюз по уши погряз в русофобии и с готовностью поддерживает любые антироссийские настроения. Что касается Бухареста, очевидно, что за счет России власти этого государства мечтают поправить свое благосостояние, резко снизившееся на фоне захватившего всю Европу экономического кризиса.



Румыния хочет навесить на нашу страну свои долги с тем, чтобы за чужой счет исправить плачевную экономическую ситуацию. От Москвы потребовали вернуть Бухаресту "национальное достояние", которое включает золото и культурные ценности, переданные на хранение в Россию в 1916-1917-м годах.



Захарова жестко напомнила Румынии о ее роли в мировом пространстве. Как известно, страна была активным союзником фюрера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Кроме того, если быть справедливым, это Бухарест должен Москве. Дипломат напомнила, что долг этого государства перед СССР и РФ в десятки раз превышает стоимость всего переданного Румынией драгметалла.



К слову, ранее стало известно, что новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе.

