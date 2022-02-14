Яркий свет может привести к набору лишних килограммов

Диетолог Ян-Фридер Хармсен рассказал о том, как световой день может влиять на организм. Так, активность и отдых в нужные часы при правильном освещении улучшают метаболизм.

Чтобы выяснить влияние света на организм, ученые провели эксперимент. Для этого они разделили команду людей с ожирением из 14 человек от 40 до 75 человек на две группы. Одни днем жили при ярком свете, а вечером – при тусклом. Вторая группа, наоборот, в дневное время функционировала практически в темноте, а вечером жила при ярком свете. При этом обе команды пребывали в темноте в ночное время и их питание было регулярным, с необходимым содержанием калорий и макронутриентов.

Далее у участников исследования брали образцы крови перед утренним и вечерним приемом пищи, а также каждые полчаса на протяжении четырех часов после завтрака и ужина. В анализах врачи смотрели на уровень тех показателей, которые играют важную роль в обмене веществ человека.

В результате выяснилось, что яркое освещение в дневное время привело к тому, что уровень глюкозы в крови снизился, тогда как вечером освещение способствовало замедлению обмена веществ во сне. Получается, что при одинаковом питании участники, которым включали яркий свет вечером, сжигали меньшее количество калорий во сне и набирали лишний вес. Таким образом, естественный цикл света и темноты улучшает метаболизм, подытожил врач.

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