Ученые раскрыли секрет влияния освещения на вес человека

Ученые раскрыли секрет влияния освещения на вес человека
Фото: depositphotos.com
Яркий свет может привести к набору лишних килограммов

Диетолог Ян-Фридер Хармсен рассказал о том, как световой день может влиять на организм. Так, активность и отдых в нужные часы при правильном освещении улучшают метаболизм. 

Чтобы выяснить влияние света на организм, ученые провели эксперимент. Для этого они разделили команду людей с ожирением из 14 человек от 40 до 75 человек на две группы. Одни днем жили при ярком свете, а вечером – при тусклом. Вторая группа, наоборот, в дневное время функционировала практически в темноте, а вечером жила при ярком свете. При этом обе команды пребывали в темноте в ночное время и их питание было регулярным, с необходимым содержанием калорий и макронутриентов. 

Далее у участников исследования брали образцы крови перед утренним и вечерним приемом пищи, а также каждые полчаса на протяжении четырех часов после завтрака и ужина. В анализах врачи смотрели на уровень тех показателей, которые играют важную роль в обмене веществ человека. 

В результате выяснилось, что яркое освещение в дневное время привело к тому, что уровень глюкозы в крови снизился, тогда как вечером освещение способствовало замедлению обмена веществ во сне. Получается, что при одинаковом питании участники, которым включали яркий свет вечером, сжигали меньшее количество калорий во сне и набирали лишний вес. Таким образом, естественный цикл света и темноты улучшает метаболизм, подытожил врач.  

Ранее медики рассказывали о полезном для сердца сухофрукте. 

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей