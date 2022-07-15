Московские онкологи пройдут новейшую образовательную программу

Платформа разработана специалистами стационарного и амбулаторного звена

В Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы организована образовательная программа для врачей онкологов, состоящая из тринадцати модулей (не включая один базовый). Там специалисты могут пройти современные алгоритмы маршрутизации, изучить особенности работы в медицинской спецсистеме и в Московском городском канцер-регистре.

Нововведение позволит оказывать профильную помощь на высшем уровне мирового стандарта. В Москве медики получат не только все необходимые знания, но также овладеют цифровой системой здравоохранения.

Первым базовый модуль запустили для врачей-онкологов. С июля 2022 года стартовал специализированный модуль для врачей-онкоурологов.



Масштабная программа разработана профильными специалистами стационарного и амбулаторного звена под руководством главного онколога Департамента здравоохранения Москвы, главы Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игоря Хатькова.

Базовый модуль успели пройти свыше 300 онкологов. Врачи изучают в рамках программы современные онкологические практики, включая клиентские пути, экспертизу временной нетрудоспособности, вопросы по маршрутизации пациентов, нормативно-правовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю онкологии и иные аспекты.