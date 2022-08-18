В столице продолжается замена аналогового оборудования на цифровое

С начала 2022 года в московские медучреждения поставлено свыше 10 тысяч единиц медоборудования. В соответствии с планом поликлиники и больницы получат еще более 11 700 единиц, указала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Как указала чиновница, в городе не наблюдается дефицита медицинского оборудования. В 2022 году поставлено 176 единиц диагностического оборудования для высокоточных исследований: КТ, МРТ, маммографы, рентген-аппараты типов “C-дуга” и “U-дуга” и многое другое.

"Технику в столичных медорганизациях обновляем в плановом порядке. Кроме того, новейшим оборудованием оснащаем городские поликлиники и новые корпуса стационаров после проведения в них капитального ремонта, а также все новые построенные медицинские объекты", – указала Ракова.

Все виды техники закупают с заранее фиксированными сроками поставки – оборудование должно поступать к открытию новых или обновленных объектов.

Новый стандарт, принятый властями столицы, заключается в постепенном изменении аналоговой медицинской техники на цифровую для интеграции всей единой медицинской платформы и повышения качества диагностики с охватом головных зданий московских поликлиник. Их оснащают аппаратами МРТ, КТ, денситометрами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, пациентов после инфаркта или операции на сосудах сердца.