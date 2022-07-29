Власти Москвы выделят гранты за создание образа столицы в фильмах

Власти Москвы выделят гранты за создание образа столицы в фильмах
Фото: АГН Москва
Максимальная сумма - 10 млн рублей

Гранты за создание образа российской столицы в отечественном кинематографе будут выделены для шести картин, которые размещены на аудиовизуальных платформах или вышли в кинопрокат в 2021 и 2022 годах. Это "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Баршака, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова и "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой.

Размер субсидий определяется хронометражом узнаваемых общественных пространств города. Максимальная сумма – 10 млн рублей, которую получит комедийная мелодрама "День слепого Валентина". А короткометражка "Как последний" получит грант в размере 2 млн рублей. Остальные картины получат от правительства столицы по пять миллионов рублей. 

Общая сумма финансовой поддержки в этом году от города – 32 миллиона рублей. Всего с начала года по 31 марта в ГБУК "Московское кино" поступило девять заявок, все отбиралось по определенным критериям, учитывая количество зрителей, которые посетили показы картин.

Решение о поддержке кинопроизводителей, снимающих картины о столице, принято по итогам встречи Сергея Собянина с кинематографистами в 2019 году. 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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