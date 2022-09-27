"Поддержите наших мужиков": известная ведущая впервые высказалась о мобилизации

"Поддержите наших мужиков": известная ведущая впервые высказалась о мобилизации
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда призналась, что пытается отодвинуть мрачные мысли в сторону

Под частичную мобилизацию попадают не только обыватели, но и российские селебрити. О происходящем высказалась звезда телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина, которую начали обвинять все подряд в бессердечности – мол, продолжает делать упор на развлекательный контент, когда страну лихорадит.

Бородину такие заявления возмущают. И в ответ она выдала монолог, в котором пояснила, что не желает нагнетать ситуацию. Да и не сильно хочет говорить про мобилизацию, чтобы не тревожить народ.

"Лучше сейчас поддержите сейчас своих мужиков. Морально. Скажите, как их любите. Никому не просто. Если кто-то в разводе, что, все теперь нелюди? Уже и я успела с близкими разругаться из-за этого", – высказалась телеведущая вопросу.

Ксения признается, что и сама порой отчаивается, однако старается отогнать неприятные мысли в сторону. Хотя и понимает, что без внутренних переживаний не обойтись, пишет "Пятый канал".

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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