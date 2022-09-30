В военкоматах уточняют личные данные военнообязанных граждан

Москвичам, получившим ошибочную повестку о мобилизации, начали вручать уведомления о ее аннулировании. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил корреспондент Агентства городских новостей "Москва", лично получивший такой документ.

Уведомление об отзыве повестки призывнику приносят на дом сотрудники столичных префектур.

Накануне мэр Сергей Собянин сообщил, что городские службы совместно с военкоматами провели проверку мобилизационных списков, по которым уже выданы повестки. После уточнения личных данных запасников выяснилось, что некоторые из них не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

В настоящее время в военкоматах Москвы организованы специальные группы, куда можно обратиться с жалобой на неправомерный призыв. Кроме этого, задать вопросы по мобилизации или подать жалобу можно по телефонам горячих линий 122 и +7 (495) 777-77-77. Все обращения рассматриваются оперативно.