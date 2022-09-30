Москвич рассказал об аннулировании повестки после предъявления документов в военкомате

Житель столицы не прошел возрастной ценз

Повестки, направленные в рамках частичной мобилизации лицам, не отвечающим требованиям призыва, отзываются сразу при явке мобилизованного в военкомат. В этом на собственном опыте убедился москвич Александр Антонов.

Мужчина рассказал, что повестку ему вручили по месту жительства, он за нее расписался и явился в назначенное время в Тимирязевский военкомат. Там посмотрели документы, увидели, что его возраст – 36 лет – выше установленной планки, и отозвали повестку.

"Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате",

– поделился своей историей Александр в беседе с АГН "Москва". Он добавил, что у него первая категория в военном билете, на срочной службе в армии он был – служил в ВДВ после окончания вуза.

По словам мужчины, в военкомате он видел довольно много добровольцев, которые готовы отправиться на военную службу, не дожидаясь повестки.

Ранее сообщалось, что москвичам стали приносить домой уведомления об аннулировании призыва по мобилизации после проверки учетных записей военнообязанных в военкоматах.