Восемь молочных кухонь привели в порядок в Москве по новому стандарту

До конца года в столице отремонтируют более двадцати пунктов

Еще восемь молочно-раздаточных пунктов приведены в порядок и отремонтированы по единому стандарту. Ранее завершили ремонт в пяти – с начала года в Москве обновлено 13 молочно-раздаточных пунктов, указала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Все молочные кухни выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому московскому стандарту. Мы надеемся, что жителям будет комфортнее получать питание в обновленных помещениях", – указала чиновница.



В пунктах установлены новые двери и окна со стеклопакетами с высокой тепло– и звукоизоляцией, появился доступ для маломобильных граждан. Пункты оборудованы так, чтобы желающие смогли увидеть их на фоне здания с приличного расстояния.

Планируется, что всего в течение всего года будет отремонтировано более 20 молочных кухонь. Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на сайте mos.ru, услуга доступна с декабря 2021 года. Можно выбрать место выдачи, конкретные дни посещения пункта и получить данные об объеме выдаваемой продукции.



Право на бесплатное питание есть у беременных женщин, детей возрастом до трех лет, кормящих матерей с детьми до шести месяцев, детей из многодетных семей до 7 лет, а также детей младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, детей с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети – молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и иные продукты.