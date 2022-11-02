Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Социальные выплаты проиндексируют на 10%

В Московской городской думе приняли бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В нем сохранили все ключевые приоритеты: социальность, программность и инвестиционность, сообщили депутаты. 

Как отметили в Мосгордуме, бюджет формировался в непростых условиях санкционного давления, финансовой блокады и враждебных действиях государств, которые ранее были партнерами для столицы. 

"Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного – чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей", – указано в сообщении.

Значительная часть бюджета, 54%, в следующем году будет предназначена для финансирования здравоохранения, социальной поддержки, образования, физической культуры и спорта, а также культуры. Удалось предусмотреть индексацию выплат для пенсионеров и семей с детьми на 10% – мера вступит в силу с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии будет увеличен до 23 313 рублей. 

При этом власти Москвы ожидают рост инвестиций до 7,9% ежегодно в период с 2023 по 2025 гг. Средний рост ВРП составит около 3%, благодаря чему увеличатся доходы города на 5-8%. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Продвижение по всей линии фронта: что происходит на полях СВО

ВС РФ продолжают решать задачу по денацификации Незалежной

"Убийцы авианосцев": Россия обрушила на Украину новейшие крылатые ракеты

ПВО бессильна против мощных снарядов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей