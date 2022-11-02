Социальные выплаты проиндексируют на 10%

В Московской городской думе приняли бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В нем сохранили все ключевые приоритеты: социальность, программность и инвестиционность, сообщили депутаты.

Как отметили в Мосгордуме, бюджет формировался в непростых условиях санкционного давления, финансовой блокады и враждебных действиях государств, которые ранее были партнерами для столицы.

"Однако при подготовке бюджета все равно удалось добиться главного – чтобы он полностью соответствовал интересам города и москвичей", – указано в сообщении.

Значительная часть бюджета, 54%, в следующем году будет предназначена для финансирования здравоохранения, социальной поддержки, образования, физической культуры и спорта, а также культуры. Удалось предусмотреть индексацию выплат для пенсионеров и семей с детьми на 10% – мера вступит в силу с 1 января 2023 года. Минимальный размер пенсии будет увеличен до 23 313 рублей.

При этом власти Москвы ожидают рост инвестиций до 7,9% ежегодно в период с 2023 по 2025 гг. Средний рост ВРП составит около 3%, благодаря чему увеличатся доходы города на 5-8%.