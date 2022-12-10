Почему нужно одеваться по погоде: рассказал уролог

Особая опасность короткой одежды касается мужчин

Врач-уролог Иван Гостюхин напомнил о важности тепло одеваться в зимний сезон. С раннего детства родители говорят детям о том, почему важно никогда не садиться на холодный пол и избегать переохлаждения.

Однако многие взрослые до сих пор полагают, что ходить без шапки и сидеть на холодном полу, носить легкую и короткую одежду зимой можно с безопасностью для иммунитета.

Вот и автовладельцы удивляются на следующее утро насморку и кашлю после того, как посидели в охлажденном автомобиле. Подобные действия приводят к воспалению предстательной железы. Даже у молодых мужчин существует подверженность этому заболеванию – а с возрастом риск растет.

Простатит же опасен своими последствиями в виде эректильной дисфункции, боли и задержке мочеиспускания. Поэтому одеваться всегда нужно по погоде – особенно автомобилистам.