Почему нужно одеваться по погоде: рассказал уролог

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Врач-уролог Иван Гостюхин напомнил о важности тепло одеваться в зимний сезон. С раннего детства родители говорят детям о том, почему важно никогда не садиться на холодный пол и избегать переохлаждения.
Однако многие взрослые до сих пор полагают, что ходить без шапки и сидеть на холодном полу, носить легкую и короткую одежду зимой можно с безопасностью для иммунитета.
Вот и автовладельцы удивляются на следующее утро насморку и кашлю после того, как посидели в охлажденном автомобиле. Подобные действия приводят к воспалению предстательной железы. Даже у молодых мужчин существует подверженность этому заболеванию – а с возрастом риск растет.
Простатит же опасен своими последствиями в виде эректильной дисфункции, боли и задержке мочеиспускания. Поэтому одеваться всегда нужно по погоде – особенно автомобилистам.
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