О чем говорят проблемы с печенью

Начинайте перестраивать организм на здоровый лад именно с этого органа

В печени формируются жировые клетки, которые являются проблемой для нормального функционирования органа. В организме начинают копиться токсичные отходы, а печень начинает изнашиваться. В некоторых случаях – в общем-то, достаточно нередких – требуется ее полноценная пересадка. А ведь на накопление жировых клеток влияет не только питание, но и сон.

Западные исследователи обратили внимание, что необходимо обратить внимание на время вашего пробуждения. Если вам приходится часто просыпаться в промежуток от часа ночи до четырех часов утра, вероятнее всего, существует вероятность, что у вас страдает именно печень.

Частые проявления нездоровой печени – неэффективный сон, синдром беспокойных ног и дневная сонливость. Отягощенность печени мешает ей перерабатывать токсины. А чем качественнее сон, тем лучше этот орган функционирует.