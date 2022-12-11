Доктор Мясников раскрыл чудо-рецепт напитка от всех болезней

Доктор Мясников раскрыл чудо-рецепт напитка от всех болезней
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
продолжениеКак защититься от гриппа
Не вода и уж точно не алкоголь

Продукт, который способствует укреплению иммунитета – незаменимый и известный каждому россиянину цикорий, указал медик Александр Мясников. Дело в том, что цикории содержится инулин – органическое вещество из группы полисахаридов, которое помогает организму укрепить иммунитет.

Телетерапевт настоятельно рекомендовал своей аудитории пить цикорий – особенно тем, у кого имеется склонность к ожирению и высокое содержание сахара в крови.

По словам Мясникова, лучше всего употреблять сублимированный цикорий ввиду высокой доли содержания веществ, чрезвычайно полезных для иммунитета.

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