Доктор Мясников раскрыл чудо-рецепт напитка от всех болезней

Не вода и уж точно не алкоголь

Продукт, который способствует укреплению иммунитета – незаменимый и известный каждому россиянину цикорий, указал медик Александр Мясников. Дело в том, что цикории содержится инулин – органическое вещество из группы полисахаридов, которое помогает организму укрепить иммунитет.

Телетерапевт настоятельно рекомендовал своей аудитории пить цикорий – особенно тем, у кого имеется склонность к ожирению и высокое содержание сахара в крови.

По словам Мясникова, лучше всего употреблять сублимированный цикорий ввиду высокой доли содержания веществ, чрезвычайно полезных для иммунитета.