Как защититься от гриппа

Как защититься от гриппа
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Начинайте не с таблеток, а с правильного питания

Чтобы не подхватить свиной грипп, нужно поддерживать на необходимом уровне микрофлору кишечника, которая является основой нашего иммунитета. Основные компоненты для его работы есть в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах, указала нутрициолог Любовь Сотникова.

Основной фактор, который влияет на иммунитет – питание. Основная часть приходится именно на него. При дисбалансе патогенной сферы защита организма ослабевает, и человек начинает болеть.

"Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона – так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты – несладкая кисломолочка, квашеная капуста", – указала специалист в интервью для URA.ru.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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