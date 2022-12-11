Как защититься от гриппа

Начинайте не с таблеток, а с правильного питания

Чтобы не подхватить свиной грипп, нужно поддерживать на необходимом уровне микрофлору кишечника, которая является основой нашего иммунитета. Основные компоненты для его работы есть в костном бульоне, овощах и кисломолочных продуктах, указала нутрициолог Любовь Сотникова.

Основной фактор, который влияет на иммунитет – питание. Основная часть приходится именно на него. При дисбалансе патогенной сферы защита организма ослабевает, и человек начинает болеть.

"Таким образом полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая и свиной грипп. Для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны. Для их формирования требуются аминокислоты, например, из костного бульона – так они проще всего усваиваются. Еще наша полезная кишечная флора, любит овощи, зелень, ферментированные продукты – несладкая кисломолочка, квашеная капуста", – указала специалист в интервью для URA.ru.