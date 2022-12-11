Кардиолог назвал способ сберечь сердце

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Главный внештатник Минздрава РФ Денис Язиков поведал об основных способах сберечь сердце в век сосудистых катастроф. На 100 тыс. россиян приходится почти 600 летальных исходов из-за заболеваний сердца и сосудов, а смертность от таковых превышает показатели онкобольных.
Важно, указывает Язиков, не только вести здоровый образ жизни, но и соблюдать ряд определенных правил. Если вам не здоровится – доверяйте больше медикам, чем себе. Требуется госпитализация – не сидите дома, а вызывайте скорую. Тут правда будет на стороне социально ответственного человека.
В случае определенного улучшения нужно до конца проходить лечебный курс. По словам кардиолога, игнорировать проблему нельзя. Самолечение может только усугубить ситуацию.
Не лишним будет выяснение всей симптоматики – ее причин и следствий. Как правило, проявляется сосудистый недуг в появлении одышки, бессонницs, сонливости и ухудшении работоспособности. Обнаружили у себя подобный недуг – отправляйтесь к специалисту за консультацией.
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