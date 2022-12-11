Кардиолог назвал способ сберечь сердце

Эпоха сосудистых катастроф требует повышенного внимания к здоровью

Главный внештатник Минздрава РФ Денис Язиков поведал об основных способах сберечь сердце в век сосудистых катастроф. На 100 тыс. россиян приходится почти 600 летальных исходов из-за заболеваний сердца и сосудов, а смертность от таковых превышает показатели онкобольных.

Важно, указывает Язиков, не только вести здоровый образ жизни, но и соблюдать ряд определенных правил. Если вам не здоровится – доверяйте больше медикам, чем себе. Требуется госпитализация – не сидите дома, а вызывайте скорую. Тут правда будет на стороне социально ответственного человека.

В случае определенного улучшения нужно до конца проходить лечебный курс. По словам кардиолога, игнорировать проблему нельзя. Самолечение может только усугубить ситуацию.

Не лишним будет выяснение всей симптоматики – ее причин и следствий. Как правило, проявляется сосудистый недуг в появлении одышки, бессонницs, сонливости и ухудшении работоспособности. Обнаружили у себя подобный недуг – отправляйтесь к специалисту за консультацией.