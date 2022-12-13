Ученые нашли неожиданную пользу пшена для фигуры

Ученые нашли неожиданную пользу пшена для фигуры
Фото: unsplash.com
Блюда из крупы помогают стабилизировать вес

Британские ученые опубликовали новый материал, в котором утверждают, что каша из пшена, или проса, является невероятной полезной – по своим питательным качествам она может смело заменить гречку или овсянку. 

Пшено содержит множество пищевых волокон, белок, фолиевую кислоту, витамины группы B, калий, фосфор, железо и магний. Дополнительно такая каша помогает контролировать уровень глюкозы в крови.

Пшенка благоприятно сказывается и на работе системы желудочно-кишечного тракта, помогая в борьбе с запорами и стабилизируя моторику кишечника. Это, в свою очередь, дополнительно способствует сжиганию жировых отложений. 

Однако существует несколько рекомендаций, как правильно готовить и употреблять такое блюдо. Если кашу приготовить на молоке, то есть ее лучше только утром. Больным сахарным диабетом разрешается есть пшено, сваренное на воде. Пшенка не рекомендуется людям, которые страдают от болезней щитовидной железы, поскольку она препятствует всасыванию йода организмом, а также тем, кто страдает от гастрита, язвы, подагры, болезней почек или кальциноза. 

Источник: Frontiers in Nutrition ✓ Надежный источник
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