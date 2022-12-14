Медик раскрыл самую эффективную схему лечения ОРВИ

Без рекомендаций врача - никуда

Врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов поделился эффективной схемой лечения острых респираторных заболеваний. Первое правила: при недомогании сразу дайте организму возможность отдохнуть и поспите.

По словам доктора, необходимо регулярно проветривать помещение. Почаще открывайте окно – так вирусная нагрузка будет снижаться.

Противовирусные, указал специалист, не слишком эффективны при простуде. Лучше лишний раз их не принимать, чтобы не создать нагрузку на печень с почками. Сбивайте температуру, если она поднялась выше 38 с половиной.

Средства от кашля – исключительная компетенция медика. Поэтому без самостоятельных назначений препаратов и ингаляций – особенно касается тех, кто любит принимать в ударных дозах гормональные лекарства. Промывайте нос, пейте воду и чаи.