К каким осложнениям может привести простуда

К каким осложнениям может привести простуда
J.M. Guyon - Copyright 2013/www.globallookpress.com
Организм не простит вам халатности по отношению к здоровью

Погода в средней полосе России отличается переменчивостью: сегодня – дождь, а завтра – снег. Необходимо сохранять бдительность и помнить, что небрежность по отношению к собственному здоровью будет дорого стоить.

Временами обыкновенные вирусные инфекции, к которым медики условно относят уже и ковид, могут быть достаточно тяжелыми.

"Порой они протекают легко, почти незаметно для человека. И только потом, после сбора анамнеза, врач выявляет связь между тем, что месяц назад у пациента болело горло, а сейчас начал повышаться сахар. Заболевание может быть как тяжелым, но без последствий, так и легким, но с тяжелыми последствиями", – указал терапевт Алексей Жито.

Медик уточнил, что осложнения могут проявляться в проблемах с сердцем (эндокардиты, миокардиты, сердечная недостаточность), так и в проблемах с легкими – пневмония, пневмосклероз и бронхит.

Во избежание проблем строго соблюдайте все рекомендации медиков. И не только во время лечения.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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