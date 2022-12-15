Как не выгореть перед Новым годом: психолог дал совет

Помните, что вокруг семья и близкие

Дыхательная гимнастика вместе с психологической практикой – "шкалой катастроф" – позволят не выгореть во время активной подготовки к новогодним праздникам, утверждают психологи.

Остаются считанные дни – сроки на работе поджимают, на кого-то давят коллеги, параллельно нужно заниматься бытом и думать о подарках. Снять стресс можно с помощью "дыхания по квадрату" – вдох на четыре счета, пауза на столько же, затем – выдох на четыре счета. Подышите пару минут, и станет легче.

А изменить отношение к новогодним проблемам можно с помощью шкалы катастроф – просто напишите на бумаге несколько отрицательных событий, возможных в жизни. Начните с самых плохих, и вы увидите, что все, происходящее с вами сейчас, не стоит ни в каком сравнении.

Помните о семье и близких, которые могут взять на себя часть обязанностей – так вы разгрузите себя морально и физически в период новогодней "горячки". Не планируйте больше необходимого.