Цифровой ассистент помог московским терапевтам поставить более 7,5 млн диагнозов

Цифровой ассистент помог московским терапевтам поставить более 7,5 млн диагнозов
Фото: АГН Москва
И это не предел

В Москве еще с 2020 года используется система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) – сервис на основе искусственного интеллекта ускоряет лечебно-диагностический процесс, делая его эффективнее.

За двухлетний период цифровой ассистент помог терапевтам поставить свыше 7,5 млн предварительных диагнозов. Допсервис пакетных назначений, предлагающий специалисту набор обследований и исследований, сократил время, которое требуется на саму диагностику. СППВР интегрирована в единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы (ЕМИАС) и используется во всех взрослых столичных поликлиниках.

"Сначала она в ходе приема анализирует жалобы пациента, а затем на их основе предлагает выбрать один из трех наиболее вероятных диагнозов. Врач может использовать вариант диагноза, предложенный ИИ, или поставить собственный. Затем сервис автоматически формирует определенный перечень исследований и дополнительных консультаций. СППВР сократил время назначения диагностических исследований в ходе приема в среднем в 10 раз. А окончательное решение по дальнейшему лечению всегда остается за врачом", – рассказали в пресс-службе столичного комплекса соцразвития.

Система создана в соответствии с официальными клиническими протоколами, которые разрабатывали ведущие специалисты из Депздрава с федеральными экспертами. Алгоритмы до сих пор совершенствуются – новые данные позволяют повысить качество принятия медицинских решений.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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