В Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Москве наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом
Фото: Сандурская Софья/ АГН Москва
Врачи делают осторожные прогнозы, что пик эпидемии в столице преодолен

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил Департамент здравоохранения столицы в четверг, 15 декабря.

Как уточнили в ведомстве, прирост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых за последнюю неделю составил 0%. Число госпитализаций снизилось на 15%. По детям статистика еще лучше: в этой категории населения снижение темпов заболеваемости наблюдается уже вторую неделю, причем за последние дни оно достигло 10%.

"Надеемся, что пик заболеваемости пройден, и при сохранении текущей тенденции возможен выход на плато",

– осторожно прогнозируют специалисты Депздрава.

Вместе с тем, медики призывают внимательно относиться к своему здоровью, при первых признаках недомогания нужно остаться дома и вызвать врача, а если температура не очень высокая и состояние позволяет, то явиться в поликлинику на консультацию к дежурному врачу. Обратите внимание, что для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний организован отдельный вход в амбулаторные отделения медучреждений. Это нужно, чтобы не заразить других пациентов. 

В других регионах России ситуация, к сожалению, не столь оптимистичная. Так, накануне из-за всплеска вирусных заболеваний в Санкт-Петербурге был объявлен масочный режим и временно приостановлена плановая госпитализация детей.

Напомним, прививочная кампания против гриппа в Москве стартовала в сентябре.

Источник: ДЗМ ✓ Надежный источник
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