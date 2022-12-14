Статистика по коронавирусу в России на 14 декабря

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Распространение вирусных инфекций набирает обороты

Суточный прирост больных коронавирусом в России, по данным на 14 декабря 2022, составил 7 532. Зафиксировали 1 607 госпитализаций, связанных с наличием у пациента подтвержденной инфекции. Количество выздоровлений увеличилось еще на 7 675, а смертей стало больше на 55. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду. 

Всего в стране было выявлено 21,6 млн заражений COVID-19, из которых 21 млн – выздоровления. Общее число летальных исходов, вызванных инфекцией, доросло до 392,7 тыс.

Из-за всплеска количества вирусных заболеваний в Санкт-Петербурге было принято ввести масочный режим. Недельный порог гриппом и ОРВИ в городе был превышен на 76%, передает МИР24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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