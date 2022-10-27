С 2020 года в Москве благоустроили территории 66 отремонтированных поликлиник

С 2020 года в Москве благоустроили территории 66 отремонтированных поликлиник
Фото: АГН "Москва"
У зданий медучреждений появились зоны для отдыха и велопарковки

Специалисты городского хозяйства за два с лишним года провели масштабную работу по благоустройству столичных территорий у 66 поликлиник с завершенным капитальным ремонтом. В мэрии сообщили, что речь идет как о самих зданиях, так и прилегающих к ним территориям.

Так, в Москве за это время привели в порядок пространства у тридцати взрослых, 33 детских и трех поликлиник смешанного типа.

Территории разделены на зоны для транспорта, пешеходов и решения хозяйственных задач. Воздушные провода теперь находятся под землей, на проезжей части заменили покрытие, оборудовав тротуары. У взрослых поликлиник теперь есть зоны отдыха, у детских – игровые площадки.

Для населения созданы велопарковки, сделаны навесы для колясок и велосипедов. Особое внимание уделено освещению – установлены сотни фонарей с энергоэффективными лампами. Заменено и поставлено свыше 8,3 тыс. метров ограждений.

Источник: АГН Москва ✓ Надежный источник
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