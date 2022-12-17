Как убрать живот за пару недель до Нового года

Праздники не за горами, а мы не влезаем в одежду

Праздники уже на носу, а одежда на нас натянута, как кожа на барабан. Что же с этим делать? Эксперты советуют не паниковать, а взять себя в руки, так как время для того, чтобы подготовиться к Новому году, еще есть.

За пару недель вполне себе реально растопить жир и укрепить свой пресс, что обойдется в вам примерно в ежедневные занятия спортом. Игра стоит свеч, так что выбор за вами.

Помните о диете – поможет влезть в одежду с комфортом гречка с кефиром. Первый день сядьте на кефир с водой.

"Это поможет очистить организм от всего лишнего. А гречка обладает важной особенностью: на ее усвоение организм затрачивает больше энергии, чем получает от такой пищи", – советует диетолог Мария Степанова

Если такой подход не для вас, разбавьте рацион овощами или фруктами.