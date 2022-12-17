Чем опасны ингаляции при ОРВИ

Самолечение - самая неоднозначная и противоречивая практика

Ингаляции над кастрюлей с картофельным пюре и растиранием жиром не слишком-то полезны при ОРВИ – даже вредны, предупреждает терапевт Нэя Георгиева.

Специалист напомнила о врачебной пословице: если человек лечится, простуда проходит через семь дней, а если не лечится – через неделю. Однако многие, услышав о том, что у них ОРВИ, назначают себе серьезные препараты и практикуют самолечение.

Георгиева указала, что любимое средство таких паникеров – антибиотики, которые они бесконтрольно принимают. К слову, некоторые медики тоже ошибочно назначают подобные препараты при затяжном кашле, если даже отсутствуют подтверждения бактериальной инфекции.

Антибиотики при ОРВИ, указывает специалист, не просто бесполезны, и но и способны нанести вред ввиду возникновения аллергической реакции.

"Парить ноги и накладывать горчичники при ОРВИ тоже бесполезно, но эти процедуры могут привести к ожогам кожи. То же самое можно сказать и про растирание различными жирами (козьим, барсучьим). Кроме дискомфорта от жирной пленки на коже и неприятного запаха, это ничего не даст", – указала медик.