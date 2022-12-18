Как в 50 выглядеть на 25: советы диетолога

Несколько простых шагов позволят продлить молодость

Каждый человек хочет как можно дольше выглядеть молодым и полным сил. Разумеется, для того чтобы продлить молодость, нужно серьезно постараться. Известный российский диетолог Рустем Садыков рассказал, что нужно делать для того, чтобы в 50 лет выглядеть всего на 25.



Специалист обратил внимание на феномен знаменитого американского артиста Джареда Лето. Как известно, актер уже отпраздновал полувековой юбилей, однако выглядит, как юный обольститель. По словам диетолога, добиться таких результатов артисту помог правильный подход к жизни.

В первую очередь, необходимо уделять должное внимание сну. Дефицит отдыха самым неблагоприятным образом сказывается на состоянии организма. Также следует раз и навсегда отказаться от вредных привычек – алкоголь и курение очень старят организм.

Залогом сохранения молодости являются спортивные занятия. Однако диетолог подчеркивает, что в этом вопросе нельзя переусердствовать. Важно сохранять баланс и не вредить организму излишними нагрузками. Идеальным вариантом будут продолжительные прогулки на свежем воздухе. Соблюдение таких простых правил позволит обмануть время и сохранить молодость.