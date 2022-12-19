Диетолог Гинзбург раскрыл смертельный вред сливочного масла

Диетолог Гинзбург раскрыл смертельный вред сливочного масла
CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
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Дело не только в калориях

Молочные продукты, как считают многие, чрезвычайно полезны для организма. Однако кое-что из кисломолочного рациона не вредит здоровье, а, напротив, губит его. Диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые опасные продукты.

Специалист настоятельно советует россиянам осторожнее относиться к сыру – из-за содержащегося в нем тирамина, провоцирующего мигрень. Сыр, к тому же, вреден гипертоникам из-за обилия соли.

Сливочное масло схоже в свойствах с сыром – только оно еще жирнее, поэтому его частое употребление приводит к проблемам с лишним весом.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
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