Диетолог Гинзбург раскрыл смертельный вред сливочного масла

Дело не только в калориях

Молочные продукты, как считают многие, чрезвычайно полезны для организма. Однако кое-что из кисломолочного рациона не вредит здоровье, а, напротив, губит его. Диетолог Михаил Гинзбург перечислил самые опасные продукты.

Специалист настоятельно советует россиянам осторожнее относиться к сыру – из-за содержащегося в нем тирамина, провоцирующего мигрень. Сыр, к тому же, вреден гипертоникам из-за обилия соли.



Сливочное масло схоже в свойствах с сыром – только оно еще жирнее, поэтому его частое употребление приводит к проблемам с лишним весом.