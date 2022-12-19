Иммунолог предрек россиянам эпидемию гриппа в 2023 году

Иммунолог предрек россиянам эпидемию гриппа в 2023 году
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Ковид - это еще не все

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России может стать рекордной за последнее пятилетие, заявил иммунолог Николай Крючков. Специалист указал, что в последний раз максимум фиксировался в 2017-2018 годах. Этот сезон тоже выдался довольно высоким и повторит предыдущий рекорд.

Примерно раз в пять или шесть лет, объяснил специалист, мир снова переживает эпидемию гриппа. Сейчас как раз то самое время. Причина заключается в отмене антиковидных ограничений, которые ранее хорошо снижали распространение заболеваний.

Однако, указывает медик, есть и обратная сторона медали: в таких условиях коллективный иммунитет так и не выработался. Теперь популяция куда восприимчивее к такого рода инфекциям.

Защититься от гриппа и ОРВИ можно мерами, рекомендованными для практики против ковида. Носите маски, обрабатывайте руки антисептиком и избегайте переполненного транспорта, соблюдайте социальную дистанцию и работайте в удаленном формате, если есть такая возможность.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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