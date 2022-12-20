Чем опасна баня после алкоголя

Чем опасна баня после алкоголя
Фото: t.me/inosmichannel
Все может закончиться даже смертью

"Баня+алкоголь" – смертельно опасная комбинация, которая чрезвычайно вредит сердцу. Для некоторых людей все может закончиться летальным исходом, которому будет предшествовать отек легких. Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, почему ни в коем случае не стоит совмещать пар с горячительным.

"При бане и сауне алкогольная токсичность становится чрезмерной. Слишком большая нагрузка на сердце, оно и так работает в учащенном ритме, да ещё и перегрев большой", — рассказал медик.

А при перегреве обильно работают потовые железы. Организм тратит воду на расщепление спирта. После бани можно "поваляться" в контрастной ванне в виде снежного сугроба, но на пару десяток секунд.

В бане в принципе лучше не засиживаться, если у вас больные и проблемные сосуды. Осторожность нужно соблюдать и тем, у кого проблемы с щитовидной железой.

"Из-за учащения сердцебиения человек может начать задыхаться. Человек-то физически ничего не делает, но сердце работает, кровь идет и начинает застаиваться в малом кругу. Можно даже потерять сознание", — предупреждает специалист.

Источник: Лайф ✓ Надежный источник
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