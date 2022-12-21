Онколог рассказала о неожиданных последствиях вакцинации

Некоторые из них могут противодействовать раку

Некоторые прививки могут значительно уменьшить риск возникновения опухолей. Об этом рассказала врач-онколог Юлия Вахабова.

В первую очередь, такой эффект оказывает вакцина от папилломы человека. Если защититься от вируса, то можно исключить рак шейки матки и других половых органов, рак языка, ротовой полости и гортани. Опасность представляют лишь несколько штаммов инфекции, которые считаются онкогенными. Медик посоветовала прививаться от болезни уже в подростковом возрасте, поскольку она передается половым путем.

Вторая вакцина, помогающая снизить риск онкологии – против гепатита B. Она противодействует развитию рака печени. Прививка дает защиту от инфекции примерно на 20 лет.

Также доктор посоветовала вакцинироваться от ковида, поскольку уже доказано, что вирус унетает иммунитет человека. А это, в свою очередь, может приводить к развитию новообразований в организме.

Тем не менее, она отметила, что перед вакцинацией лучше консультироваться с лечащим врачом, поскольку каждая болезнь требует индивидуального подхода.