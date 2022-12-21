Как избежать свиного гриппа: россиянам дали ценный совет

Как избежать свиного гриппа: россиянам дали ценный совет
Sergey Petrov/www.globallookpress.com
Меры те же, что и при ковиде

В российских регионах фиксируют вспышки свиного гриппа. По последним данным, в стране выявлен первый случай смерти от инфекции – он произошел в Пензенской области.

По словам главного врача России Анны Поповой, грипп с нами всерьез и надолго. Пришел в жизнь россиян тот самый H1N1, проявившийся в 2009 году и спровоцировавший пандемию. Грипп зарегистрирован в 86 субъектах страны.

Специфические симптомы отсутствуют – те же слабость, температура, общее недомогание и неприятные ощущения в носу и горле.

"Он чреват серьезными осложнениями и ростом числа заболевших. За прошлую неделю заболело почти два миллиона человек острыми респираторными инфекциями и гриппом. Это много. И ковид не уходит. Он тоже подрастает, и темп прироста за последнюю неделю составил более пяти процентов. То есть идет рост двух инфекций с пандемическим потенциалом. Вот такая двойная неблагополучная эпидемическая ситуация сегодня развивается", – высказалась глава Роспотребнадзора.

При благоприятном развитии эпидситуации, сообщила Попова, высокий пик обойдет нас стороной. Однако, при повальном игнорировании профилактических мер с социальной дистанцией, к Новому году можно как раз выйти на этот нежелательный пик.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник
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