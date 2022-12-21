В Москву возвращается масочный режим

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В городе бушуют грипп и ОРВИ

Из-за роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует жителям и гостям российской столицы носить маски в общественных местах. В ведомстве указали, что показатели выше эпидемиологического порога.

В частности, высокий уровень заболеваемости фиксируется среди взрослых и детей возрастом от 7 до 14 лет, передает телеканал МИР24.

Как отмечает источник, масочный режим носит в настоящее время рекомендательный характер из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. Россиянам также рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими средствами.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
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